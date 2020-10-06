Для проведения дебатов кандидатов в вице-президенты США предусмотрены строгие меры безопасности - комиссия

Ширма из плексигласа будет разделять кандидатов в вице-президенты США республиканца Майка Пенса и демократку Камалу Харрис в ходе дебатов, сообщила комиссия по дебатам в рамках предвыборной президентской гонки.

Кроме того, в качестве мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса предусмотрено, что кандидаты будут находиться друг от друга на расстоянии не менее 3,5 м, ограничено число приглашенных зрителей, наличие масок для них будет носить обязательный характер.

Как отмечают наблюдатели, в ходе первых дебатов между президентом Трампом и демократическим кандидатом в президенты Джо Байденом некоторые члены семьи Трампа находились среди зрителей без масок.

И Пенс, и Харрис в последние дни сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. При этом Пенс работал в выходные дни дома, а не в Белом доме. Тесты на вирус у ряда республиканцев, включая трех сенаторов, показали положительный результат после общения с президентом Дональдом Трампом, у которого подтвердился коронавирус.

Пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер, комментируя меры предосторожности в ходе дебатов, сказала: "Если сенатор Харрис хочет построить крепость вокруг себя, пусть строит".

В ответ пресс-секретарь Харрис Сабрина Сингх, написала в Twitter: "Интересно, что пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер высмеивает наше желание создать плексигласовый барьер на стадии дебатов в то время, когда ее собственный босс якобы отвечающий за целевую группу COVID-19, должен это приветствовать".

Единственные предусмотренные программой дебаты кандидатов в вице-президенты намечены на среду текущей недели в Солт-Лейк-Сити.

Вторые дебаты кандидатов в президенты Трампа и Байдена запланированы на 15 октября. В то же время, Байден согласился на перенос, в случае необходимости, сроков их проведения в связи с болезнью Трампа.

"Мы надеемся, что дебаты состоятся в день, на который они намечены - 15 октября - но, очевидно, мы будем настроены на любые изменения, которые необходимо будет внести", - сообщила представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд эфире телеканала АВС.

Она отметила: "Конечно, это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, от состояния здоровья президента Трампа, которому мы желаем всего самого наилучшего и надеемся на его быстрое и полное выздоровление, как и все в нашей стране".

Вместе с тем, как сообщалось, Трампа уже выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение после заражения коронавирусом.

Американский лидер ранее в понедельник сообщил, что чувствует себя хорошо.

"Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. При администрации Трампа мы получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал он в твиттере.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп настаивал на скорейшей выписке из госпиталя, считая, что факт нахождения в госпитале портит его имидж, поскольку он выглядит "слабым".