Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 октября ЦБА установил 2,004 манат/1EUR (5 октября - 1,9945 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 октября сохранил 0,0218 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков