Fitch понизило рейтинги Армении до «B+» с «BB-», прогноз - «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB-".

Прогноз рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные РДЭ Армении подтверждены на уровне "B", потолок странового рейтинга понижен до "BB-" с "BB", говорится в пресс-релизе Fitch.

В соответствии с графиком, агентство должно было опубликовать очередной обзор по рейтингам Армении 2 октября, однако было вынуждено отложить публикацию, в связи с необходимостью учесть в рейтингах страны ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.