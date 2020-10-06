Fitch понизило рейтинги Армении до «B+» с «BB-», прогноз - «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB-".
Прогноз рейтингов - "стабильный".
Краткосрочные РДЭ Армении подтверждены на уровне "B", потолок странового рейтинга понижен до "BB-" с "BB", говорится в пресс-релизе Fitch.
В соответствии с графиком, агентство должно было опубликовать очередной обзор по рейтингам Армении 2 октября, однако было вынуждено отложить публикацию, в связи с необходимостью учесть в рейтингах страны ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
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