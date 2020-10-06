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Регион 06.10.2020 09:35

Fitch понизило рейтинги Армении до «B+» с «BB-», прогноз - «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте до "B+" с "BB-".

Прогноз рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные РДЭ Армении подтверждены на уровне "B", потолок странового рейтинга понижен до "BB-" с "BB", говорится в пресс-релизе Fitch.

В соответствии с графиком, агентство должно было опубликовать очередной обзор по рейтингам Армении 2 октября, однако было вынуждено отложить публикацию, в связи с необходимостью учесть в рейтингах страны ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, FITCH, РЕЙТИНГИ, ПОНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]