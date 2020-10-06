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СНГ 06.10.2020 09:40

Протестующие в столице Киргизии назначили нового мэра Бишкека

Митингующие назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.

"Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Никаких требований действующей власти они не предъявили", - сообщила агентству советник градоначальника Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова.

В здании муниципалитета корреспонденту "Интерфакса" демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.

"После народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству", - говорится в релизе.

Демонстранты заняли кабинет градоначальника и намерены провести совещание с работниками. Азиза Суракматова на рабочем месте нет, для комментариев он недоступен.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МЭР, БИШКЕК, ПРОТЕСТУЮЩИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]