Протестующие в столице Киргизии назначили нового мэра Бишкека

Митингующие назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.
"Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Никаких требований действующей власти они не предъявили", - сообщила агентству советник градоначальника Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова.
В здании муниципалитета корреспонденту "Интерфакса" демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.
"После народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству", - говорится в релизе.
Демонстранты заняли кабинет градоначальника и намерены провести совещание с работниками. Азиза Суракматова на рабочем месте нет, для комментариев он недоступен.
Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.
В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.
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