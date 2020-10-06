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СНГ 06.10.2020 08:54

Протестующие освободили из тюрьмы бывшего премьера Киргизии Сатыбалдиева

Митингующие освободили экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева, сообщают во вторник местные СМИ.

В социальных сетях распространяется видео выхода Сатыбалдлиева из исправительного учреждения. Сторонники встречают его ликованием и аплодисментами.

Сатыбалдиева приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Ранее митингующие штурмовали здание Государственного комитета национальной безопасности Киргизии и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Освобожден также экс-премьер-министр Сапар Исаков, бывшие депутаты Равшан Жээнбеков и Садыр Жапаров.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]