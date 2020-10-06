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Финансы 06.10.2020 10:06

Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам временно приостановить работу и усилить меры безопасности в целях сохранности активов, сообщила во вторник пресс-служба Нацбанка.

"В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Нацбанк Киргизии рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям с 6 октября приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов.

"Нацбанк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", - отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИРГИЗИЯ, НАЦБАНК, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]