Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам временно приостановить работу и усилить меры безопасности в целях сохранности активов, сообщила во вторник пресс-служба Нацбанка.
"В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Нацбанк Киргизии рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям с 6 октября приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов.
"Нацбанк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", - отметили в пресс-службе.
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