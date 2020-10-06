Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам временно приостановить работу и усилить меры безопасности в целях сохранности активов, сообщила во вторник пресс-служба Нацбанка.

"В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Нацбанк Киргизии рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям с 6 октября приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов.

"Нацбанк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", - отметили в пресс-службе.