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Регион 06.10.2020 10:11

Чавушоглу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«В ходе визита Чавушоглу примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, он также проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в ходе встречи с Байрамовым обменяются мнениями о нынешней ситуации в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, а также о других текущих событиях регионального и международного уровня.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]