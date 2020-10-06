Чавушоглу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«В ходе визита Чавушоглу примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, он также проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в ходе встречи с Байрамовым обменяются мнениями о нынешней ситуации в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, а также о других текущих событиях регионального и международного уровня.

Н.Аббасова