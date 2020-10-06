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СНГ 06.10.2020 14:30

За пост президента Молдавии поборются восемь кандидатов

Борьбу за пост президента Молдавии поведут восемь кандидатов. Это стало известно после того, как накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала последних двух кандидатов - Октавиана Цыку от Партии национального единства и Дорина Киртоакэ - от блока Unirea ("Объединение"), в состав которого входят четыре партии, выступающие за объединение с Румынией.

К этим двум кандидатам, представляющим правую оппозицию, были вопросы относительно достоверности собранных подписей избирателей. После долгого разбирательства, ЦИК признал действительными 16,1 тыс. подписей, собранных в поддержку Цыку, и 17,2 тыс. - в поддержку Киртоакэ. Оба претендента сообщили, что комиссия пыталась блокировать их регистрацию. После перепроверки подписных листов кандидаты были зарегистрированы.

В результате определился состав участников президентской гонки. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (Либерально-демократическая партия Молдавии), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (партия "Шор"), Майя Санду (партия "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (партия национального единства) и Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea"). В таком порядке фамилии кандидатов будут фигурировать в избирательном бюллетене.

Выборы президента Молдавии назначены на 1 ноября. Согласно опросам, новый президент определится во втором туре выборов 15 ноября, куда выйдут Додон и Санду. В 2016 году эти два кандидата уже встречались во втором туре. Тогда победу одержал Додон с разницей чуть более 4% голосов (около 67 тыс. избирателей).

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]