Оппозиция в Киргизии призывает общество не допустить конфронтации

Силовые структуры в Киргизии должны не допустить конфронтации и столкновений в стране, заявила член основанной экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана Ирина Карамушкина на встрече со сторонниками во вторник.

"Сегодня самое главное - мы все хотим стабильности. Мы должны все вместе принять правильное решение, кому доверить страну. Многие хотят реабилитироваться. Сейчас самое главное консолидироваться, не допустить гражданского столкновения", - заявила Карамушкина, депутат киргизского парламента прошлого созыва.

"Обращаюсь к сливовым структурам, чтобы сберегли потенциал народа. Власть сама подтолкнула народ к вчерашним событиям. Мы обошлись малыми жертвами. Провокаторы есть и будут, пока власть не войдет в правовое русло", - отметила представитель партии Атамбаева.

Со своей стороны бывший советник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов, освобожденный ранее во вторник, призывал все политические силы страны консолидировать силы.

"Самое главное консолидировать все здоровые политические силы, которые должны выработать общие позиции и идти дальше, надо идти вместе и сообща", - заявил Ниязов на встрече со своими сторонниками во вторник.

"Я призываю все политические силы сесть за стол и выйти к народу с единой правильной позицией", - подчеркнул соратник Атамбаева.

"Жээнбековым не получится спрятаться за народом. Народ, уверен, покажет место этим негодяям", - сказал Ниязов.

Ранее во вторник бывший советник экс-президента Киргизии Фарид Ниязов освобожден сторонниками Атамбаева из бишкекского СИЗО Госкомитета нацбезопасности, где он находился более года по обвинению в организации массовых беспорядков.

Вместе с Ниязовым также был освобожден охранник бывшего президента Канат Сагымбаев, также находящийся в СИЗО Бишкека.

Уголовное дело в отношении Ниязова и Сагынбаева расследуется по фактам организации массовых беспорядков и организации покушения на убийство по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш (пригород Бишкека).

В минувший понедельник в Бишкеке начались массовые протесты против итогов выборов в Жогорку Кенеш (парламент в Киргизии).

В выборах, прошедших 4 октября, участвовали 16 партий, четыре из них - "Биримдик" - 24,5%, "Мекеним Кырызстан" - 23,88%, Кыргызстан - 8,76%, "Бутун Кыргызстан" - 7,13 % по предварительным данным прошли в парламент.

Недовольные итогами выборов партии заявили недоверие выборам и вывели своих сторонников на улицы Бишкека. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В целом по данным Минздрава, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, еще 590 пострадали.

Вместе с тем в ночь на вторник протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис главы государства, а также освободить из СИЗО спецслужбы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова, бывшего депутата Садыра Жапарова.

Во вторник шесть оппозиционных партий Киргизии создали координационный совет, сообщила представитель основанной экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

"В координационный совет вошли представители СДПК, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол", "Замандаш".

Руководителем объединения стал лидер оппозиционной партии "Бутун Кыргызста" Адахан Мадумаров.

Вместе с тем ЦИК Киргизии во вторник принял решение признать недействительными итоги прошедших 4 октября выборов в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии).