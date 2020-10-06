Анкара всегда поддерживала мирное урегулирование в Карабахе, но прежние подходы по конфликту не работают - глава МИД Турции

Турция до сих пор поддерживала все усилия, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, но Армения игнорирует резолюции ООН и оккупация Азербайджана продолжается, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мировое сообщество должно принять сторону Азербайджана, а не ставить на равные позиции страну - оккупанта и оккупируемую. 30 лет звучат одни и те же призывы. Мы выражали всяческую поддержку усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта в соответствии с резолюциями ООН, в рамках территориальной целостности Азербайджана и его признанных границ. Однако, 30 лет Армения наслаждается оккупацией территорий Азербайджана и в последние время, игнорируя все международные решения пытается заселить эти земли этническими армянами с Ближнего Востока», - сказал Чавушоглу во вторник на пресс-конференции в Баку.
Он также признал, что с учетом текущей ситуации в зоне конфликта, подходы мирового сообщества к его урегулированию должны измениться. «Отныне мир должен понять, что это больше в таком русле продолжаться не будет. Мы в этом процессе продолжим разъяснять правовую борьбу Азербайджана, и приложим свои усилия для того, чтобы мир принял правильную сторону», - добавил министр.
Н.Аббасова
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