Оппозиция предложит президенту Киргизии добровольно сложить полномочия

Координационный совет оппозиционных политических партий Киргизии намерен предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову написать заявление о сложении полномочий, сообщил "Интерфаксу" член совета Темир Сариев.

"Легитимность главы государства не вызывает вопросов, он всенародно избранный президент, но в складывающейся в Киргизии ситуации ему будет предложено добровольно написать заявление о сложении полномочий", - сказал Сариев.

"Есть еще один путь - парламент может инициировать процесс импичмента президента", - добавил собеседник агентства.

По словам Сариева, координационный совет настаивает на том, чтобы действующий состав парламента собрался на экстренное заседание и принял решение о формировании нового состава правительства. "Как только правительство будет сформировано, в Киргизии могут быть объявлены досрочные парламентские выборы, которые должны состояться в установленные законом сроки - через 45 дней после их объявления", - сообщил Сариев.

Ранее во вторник было объявлено о созыве экстренного заседания парламента, но из-за отсутствия кворума оно пока не состоялось.

Полномочия действующего состава парламента истекают после избирания новых депутатов, но ЦИК Киргизии признал итоги прошедших 4 октября выборов недействительными. В выборах участвовали 16 партий, четыре из них - "Биримдик" - 24,5%, "Мекеним Кырызстан" - 23,88%, Кыргызстан - 8,76%, "Бутун Кыргызстан" - 7,13 % могли рассчитывать на депутатские мандаты.

В ночь на вторник сторонникам оппозиции, не прошедшей в парламент, удалось захватить здание высшего законодательного органа страны, где находится офис главы государства, а также освободить из СИЗО спецслужбы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и бывшего депутата Садыра Жапарова. Утром во вторник из СИЗО Бишкека был освобожден советник экс-президента Атамбаева Фрид Ниязов, а также отбывающие наказание за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека, экс-премьер- министр Жанторо Сатыбалдиев и бывший мэр киргизской столице Албек Ибраимов.

Позднее оппозиционные партии Киргизии создали координационный совет, в его состав вошли социал-демократы, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол", "Замандаш". Руководителем объединения стал лидер оппозиционной партии "Бутун Кыргызста" Адахан Мадумаров.