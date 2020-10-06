Азербайджан продолжит контрнаступление в Карабахе до полного уничтожения сил противника – министр обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта до полного уничтожения сил противника.

«6 октября под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось специальное служебное совещание. В ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника. Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях», - отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Министр также заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия. «Гасанов приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде