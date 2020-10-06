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Карабахский конфликт 06.10.2020 15:08

Азербайджан продолжит контрнаступление в Карабахе до полного уничтожения сил противника – министр обороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта до полного уничтожения сил противника.

«6 октября под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось специальное служебное совещание. В ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника. Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях», - отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Министр также заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия. «Гасанов приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]