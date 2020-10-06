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Карабахский конфликт 06.10.2020 15:21

Нарышкин назвал принципиально новым внешним фактором нынешней ситуации в Карабахе открытую поддержку Азербайджана Турцией

Открытая и однозначная поддержка Турцией Азербайджана является принципиально новым внешним фактором, влияющим на характер нынешнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и раньше. Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция", - говорится в комментарии Нарышкина, распространенном во вторник пресс-бюро СВР.

Кроме того, по его словам, "разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур".

Вместе с тем, как отметил Нарышкин, "в Москве с тревогой воспринимают эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха".

"Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СВР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]