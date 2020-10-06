Нарышкин назвал принципиально новым внешним фактором нынешней ситуации в Карабахе открытую поддержку Азербайджана Турцией

Открытая и однозначная поддержка Турцией Азербайджана является принципиально новым внешним фактором, влияющим на характер нынешнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и раньше. Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция", - говорится в комментарии Нарышкина, распространенном во вторник пресс-бюро СВР.

Кроме того, по его словам, "разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур".

Вместе с тем, как отметил Нарышкин, "в Москве с тревогой воспринимают эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха".

"Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов", - сказал он.