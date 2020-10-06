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Карабахский конфликт 06.10.2020 15:23

Нарышкин заявляет о переброске в Карабах боевиков "Джабхат ан-Нусры"

В Нагорный Карабах перебрасываются боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусры", заявил во вторник директор СВР Сергей Нарышкин.

"По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", - говорится в заявлении Нарышкина, распространённом пресс-службой СВР.

Нарышкин подчеркнул: "Мы не сомневаемся, что при содействии международного сообщества стороны конфликта в конце концов прекратят применение силы и сядут за стол переговоров".

При этом глава СВР отметил: "Нас, однако, не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию."

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Тэги: РОССИЯ, СВР, КАРАБАХ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]