В Азербайджане за сутки выявлено 143 новых случая COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 143 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 40 тыс. 931, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 97 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 600 человек.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 38 тыс. 713 человек (+126 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 618 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,203 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 145 тыс. 397 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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