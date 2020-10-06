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ТЭК 06.10.2020 15:48

Нефть уверенно дорожает под влиянием ряда факторов, Brent - $41,91 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут благодаря ряду факторов, включая перспективы принятия новых стимулов в США и оптимизм по поводу состояния здоровья Дональда Трампа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 во вторник составляет $41,91 за баррель, что на $0,62 (1,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,59 (1,5%) - до $39,81 за баррель.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.

Трамп, тем временем, был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19, и продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме.

Норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих. На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Однако, по мнению аналитика Commerzbank Карстена Фрича, одной лишь забастовки в Норвегии будет недостаточно для устойчивого роста цен.

"Во время предыдущей забастовки в июне 2019 года добыча нефти в Норвегии упала в среднем за месяц на 200 тыс. б/с, но затем быстро восстановилась, - приводит слова аналитика MarketWatch. - В нынешних условиях каждый баррель сокращения добычи Норвегии приветствуется, хотя это лишь временно".

Тем временем компании, добывающие нефть и газ на шельфе США в Мексиканском заливе, в понедельник начали эвакуацию рабочих из-за угрозы тропического шторма "Дельта", пишет S&P Global Platts.

По прогнозу Национальный центр по слежению за ураганами, шторм может во вторник перерасти в ураган, а к утру пятницы он достигнет побережья штата Луизиана.

Нефтедобывающие мощности США в Мексиканском заливе составляют примерно 1,9 млн б/с, свидетельствуют данные Минэнерго страны. В Луизиане, тем временем, расположены нефтеперерабатывающие заводы, общей мощностью 3,37 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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