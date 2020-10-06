Около 300 членов радикальной группировки "Талибан" добровольно сложили оружие в двух северных провинциях Афганистана.

150 талибов, включая 15 полевых командиров, перешли накануне на сторону властей в провинции Сари-Пуль, сообщили о вторник афганские СМИ.

Еще 125 боевиков отказались от вооруженной борьбы в соседней провинции Балх.

12 сентября в столице Катара Дохе между делегациями правительства и "Талибан" стартовали мирные переговоры, призванные проложить конец длящемуся десятилетия вооруженному конфликту в Афганистане. Однако, несмотря на начавшийся мирный диалог, талибы отказываются объявить прекращение огня в стране.

Группировка лишь прекратила вооруженные вылазки против американских военных после заключения с США в конце февраля мирного соглашения. Вашингтон в соответствии с этим документом обязался поэтапно вывести свои войска из Афганистана.

Талибы настаивают, чтобы переговоры с правительством проходили в рамках и на условиях подписанного ими с США соглашения. Это один из двух процедурных пунктов, по которым технические группы сторон не могут пока прийти к согласию.

После запуска переговорного процесса 12 сентября официальные делегации не провели ни одного заседания. Созданные ими контактные группы завершают сейчас обсуждение документа из 23 пунктов, регулирующего порядок ведения переговоров.

Кроме пункта о соглашении, стороны не могут договориться по правовой основе переговорного процесса. Талибы настаивают на том, чтобы решения принимались только на базе ханафизма - одной из четырёх правовых школ в суннитском исламе. Власти же считают, что применение лишь одной из школ шариата дискриминирует представителей шиитов.

Советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб заявил во вторник журналистам, что Кабул не хочет, чтобы американо-талибское соглашение "навязывалось афганскому народу".

"Мы не считаем, что это соглашение до такой степени важное, поскольку мы не включены в этот документ. И мы не хотим, чтобы условия соглашения навязывались афганскому народу, так как мы не являлись частью данного процесса", - сказал Мохиб, которого цитирует телеканал TOLOnews.

Он также отверг идею подключения посредников.

"Это переговоры между афганцами для урегулирования афганского конфликта, и мы не хотим никаких посредников", - подчеркнул советник.