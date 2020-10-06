Учения ОДКБ в Армении перенесены из-за коронавируса - пресс-секретарь Организации

Учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействия-2020 и учение разведподразделений "Поиск-2020 "в Армении, запланированные на конец октября, перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Перенос учений обусловлен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекцией", - сказал Зайнетдинов.

Ранее он сообщил, что сейчас в ОДКБ идёт обсуждение места и сроков проведения запланированных ранее на конец октября учений КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2020" и учения разведподразделений вооруженных сил ОДКБ "Поиск-2020".

"Идет обсуждение вопроса с государствами-членами ОДКБ вопроса о месте и сроках проведения данных учений", - сообщил Зайнетдинов.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.