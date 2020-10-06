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Дальнее зарубежье 06.10.2020 19:03

Трамп выступил против введения общенационального карантина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, вводить общенациональный режим изоляции в США нельзя, сославшись при этом на данные о смертности от гриппа в стране.

"Приближается сезон гриппа! Каждый год множество людей, иногда более 100 тыс., умирают от гриппа, несмотря на наличие вакцины. И мы собираемся закрывать нашу страну (США - ИФ)?", - написал он в Twitter.

"Нет, мы научились жить с ним (с гриппом - ИФ), как мы учимся жить с COVID-19, что гораздо менее летален во многих группах населения!" - добавил президент.

Ранее Трамп, выписавшийся из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавируса, заявил, что чувствует себя хорошо и призвал народ США не бояться коронавируса.

"Я так много узнал о коронавирусе. И одно можно сказать наверняка. Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь этого. Мы должны победить его. У нас есть лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все они разработаны недавно", - отметил президент США.

Однако, по данным телеканала CNN, Трамп пока что будет работать в Белом доме во временных кабинетах, оборудованных в картографическом зале и дипломатической приемной, что обеспечит более быстрый доступ Трампа к врачам и медицинскому оборудованию.

Между тем, согласно расписанию Трампа, распространенному Белым домом, пока президент США не планирует никаких мероприятий.

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Тэги: США, ТРАМП, КАРАНТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]