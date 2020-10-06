В Азии фиксируют ускорение темпов распространение темпов коронавируса, страны вновь вводят ограничения

Распространение коронавируса COVID-19 набирает обороты в ряде стран Азии, в Европе продолжают вводить ограничения по борьбе с пандемией, сообщает британское издание The Guardian.
В Малайзии за сутки зафиксировали 691 новый случай коронавируса, что является рекордным показателем с начала пандемии. Четверо инфицированных скончались. Таким образом, по данным минздрава Малайзии, всего в стране диагностировали более 13,5 тыс. заражений, 141 человек с COVID-19 скончались.
Премьер Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что в связи с ростом заражений в ряде регионов страны с высоким уровнем передачи коронавируса будет введен карантин.
В Индонезии зафиксирован рекордный суточный прирост случаев смерти с конца сентября - 121 летальный исход среди инфицированных. За сутки в стране выявлено 4056 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии диагностировали более 311 тыс. случаев коронавируса, свыше 11 тыс. инфицированных скончались.
В то же время на Филиппинах наблюдается снижение темпов распространения коронавируса. Так, за сутки в стране выявили 2093 случая заражения, зафиксировано 25 летальных исходов.
Тем не менее Филиппины продолжают занимать первое место по количеству случаев коронавируса среди стран Юго-Восточной Азии - там за время пандемии выявлено более 326,8 тыс. заражений, число летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 5,8 тыс.
Иран продолжает бить рекорды по суточным показателем - так, в стране за последние сутки выявлено 4151 новое заражение. Это более, чем на 150 больше по сравнению со вчерашним днем. Еще 227 инфицированных скончались. Таким образом, всего в стране выявили более 479,8 заражений COVID-19, свыше 27 тыс. инфицированных скончались.
В некоторых странах Европы ситуация с коронавирусом продолжает усугубляться. Так, в Польше за сутки скончались 58 людей с коронавирусом, что является рекордным показателем. Кроме того, выявлено еще 2236 заражений COVID-19, что очень близко к рекордному показателю, зафиксированному в этой стране в субботу - 2367.
По данным минздрава Польши, в стране увеличилось число госпитализированных пациентов и пациентов на ИВЛ. По состоянию на вторник, в больницах находятся 3719 пациентов с COVID-19, в то время, как неделю назад их было 2399. Число заболевших, нуждающихся в вентиляции легких, увеличилось на 120.
Минздрав Польши объявил, что в связи с ухудшением ситуации в стране с субботы усилят ограничения по борьбе с коронавирусом в отдельных регионах.
По словам главы минздрава страны Адама Недзельского, "те, кто не используют маски, столкнутся с самым суровым наказанием".
Всего в Польше выявили свыше 104 тыс. случаев коронавируса, при этом более 2,7 тыс. заболевших скончались.
На первом месте по темпам распространения коронавируса в мире продолжают оставаться США. Там с начала пандемии выявили свыше 7,6 млн заражений, более 215 тыс. инфицированных скончались.
Второе и третье место занимают Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку.
Всего в мире выявили свыше 35 млн случаев коронавируса, более 1 млн людей с коронавирусом скончались, что составляет почти 3% от общего числа заболевших.
Около 27 млн заболевших выздоровели.
На данный момент болеют более 7,8 млн человек.
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