Джонсон намерен преобразовать страну после пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник пообещал преобразовать страну после пандемии коронавируса COVID-19 за счет строительства новых домов, улучшения сферы образования и поднятия "зеленой" экономики.
"Мы прошли через слишком много разочарований и испытаний для того, чтобы просто оставить все, как есть и думать, что жизнь может продолжаться так же, как и до чумы", - сказал он в обращении к Консервативной партии.
"Такого не будет, потому что история учит нас, что события такой величины - войны, голод, чума, события, которые оказывают влияние на большую часть населения, как этот вирус (коронавирус - ИФ), они не просто приходят и уходят. Мы не можем сейчас назвать миссией этой страны просто возвращение к нормальной жизни. Этого не достаточно", - сказал премьер.
Он отметил, что среди сфер, в которых он намерен провести изменения, - строительство домов, а также обеспечение их доступности молодому поколению, образование, трудоустройство, климатические изменения и противодействие преступности.
Кроме того, Джонсон отметил, что особое внимание намерен уделить "зеленой экономике".
"Мы устанавливаем новые цели и инвестируем в ветровую энергетику для того, чтобы усилить прогресс на пути к сети с нулевым уровнем выбросов СО2 к 2050 году", - сказал Джонсон.
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