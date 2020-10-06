Кремль призывает прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с происходящим, и мы считаем, что стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров", - сказал он журналистам.