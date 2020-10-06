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Карабахский конфликт 06.10.2020 18:49

В Кремле считают Россию способной выступать одним из посредников в карабахском урегулировании

Россия является одной из стран, которые могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия - одна из стран, которые могут быть посредниками в урегулировании этого конфликта", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тезисом, что именно Россия способна остановить боевые действия.

Пескова также спросили, будет ли Москва предпринимать более активные шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", - ответил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия в настоящее время сконцентрирована на том, чтобы помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]