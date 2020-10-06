В Кремле считают Россию способной выступать одним из посредников в карабахском урегулировании

Россия является одной из стран, которые могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия - одна из стран, которые могут быть посредниками в урегулировании этого конфликта", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тезисом, что именно Россия способна остановить боевые действия.

Пескова также спросили, будет ли Москва предпринимать более активные шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", - ответил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия в настоящее время сконцентрирована на том, чтобы помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования.