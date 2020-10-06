Путину докладывали об обращениях содействовать прекращению огня в Карабахе - Песков

Президенту России докладывалось об обращениях в его адрес с призывом способствовать прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, докладывалось о всех обращениях", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, видел ли президент обращения в свой адрес, в частности, от бизнесменов Рубена Варданяна и Самвэла Карапетяна, и будет ли реакция на них.

"Понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым", - заявил Песков.