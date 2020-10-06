Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 06.10.2020 19:01

ВС Армении нанесли ракетные удары по 12 городам и районам Азербайджана - ANAMA

Мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) в ходе проводимых поисковых операций в Геранбойском районе обнаружили кассетный снаряд, запущенный ВС Армении, заявил глава Оперштаба ANAMA Идрис Исмайлов.

«В ракетах, запускаемых ВС Армении, используются кассетные боеголовки. Сбрасывание кассетных бомб на населенные пункты и густонаселенные районы Азербайджана является военным преступлением со стороны ВС Армении. В настоящее время кассетные снаряды обнаружены в двух точках Геранбойского района. Оперативная группа агентства в настоящее время находится в этом районе, и ведутся поисковые операции. Подробная информация будет предоставлена ​​после завершения поиска», - отметил Исмайлов, слова которого приводит ANAMA.

По словам Исмайлова, кассетные бомбы относятся к классу запрещенных. Так, часть кассетных бомб ранее была обнаружена в Бейлаганском районе, затем зафиксировали применение кассетного во время обстрела города Гянджа. Согласно Женевской конвенции 1949 года, пуск кассетных снарядов на территорию проживания гражданского населения категорически запрещается.

«В результате проведенных оперативно-розыскных операций в городах и районах Агдам, Агдаш, Агджабади, Барда, Бейлаган, Билясувар, Геранбой, Нафталан, Физули, Тертер, Гянджа и Мингячевир обнаружено и изъято 67 неразорвавшихся боеприпасов различных типов, 2 метрологических радиопеленгатора, используемых в военных целях, а также 94 остатка разорвавшихся снарядов. В настоящее время 24 поисковых отряда агентства продолжают поисковые работы в регионах», - сообщил Исмайлов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ANAMA, СНАРЯД


Похожие новости


ANAMA готова к разминированию отвоеванных Азербайджанской армией позиций – директор Агентства

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]