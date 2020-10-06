ВС Армении нанесли ракетные удары по 12 городам и районам Азербайджана - ANAMA

Мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) в ходе проводимых поисковых операций в Геранбойском районе обнаружили кассетный снаряд, запущенный ВС Армении, заявил глава Оперштаба ANAMA Идрис Исмайлов.

«В ракетах, запускаемых ВС Армении, используются кассетные боеголовки. Сбрасывание кассетных бомб на населенные пункты и густонаселенные районы Азербайджана является военным преступлением со стороны ВС Армении. В настоящее время кассетные снаряды обнаружены в двух точках Геранбойского района. Оперативная группа агентства в настоящее время находится в этом районе, и ведутся поисковые операции. Подробная информация будет предоставлена ​​после завершения поиска», - отметил Исмайлов, слова которого приводит ANAMA.

По словам Исмайлова, кассетные бомбы относятся к классу запрещенных. Так, часть кассетных бомб ранее была обнаружена в Бейлаганском районе, затем зафиксировали применение кассетного во время обстрела города Гянджа. Согласно Женевской конвенции 1949 года, пуск кассетных снарядов на территорию проживания гражданского населения категорически запрещается.

«В результате проведенных оперативно-розыскных операций в городах и районах Агдам, Агдаш, Агджабади, Барда, Бейлаган, Билясувар, Геранбой, Нафталан, Физули, Тертер, Гянджа и Мингячевир обнаружено и изъято 67 неразорвавшихся боеприпасов различных типов, 2 метрологических радиопеленгатора, используемых в военных целях, а также 94 остатка разорвавшихся снарядов. В настоящее время 24 поисковых отряда агентства продолжают поисковые работы в регионах», - сообщил Исмайлов.

Х.Насирзаде