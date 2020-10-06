ВС Армении обстреливают 3 района Азербайджана – Минобороны

ВС Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана, сообщает Минобороны.

«Евлахский, Геранбойский и Бейлаганский районы подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде