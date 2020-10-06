Трамп рассчитывает принять участие в дебатах с Байденом 15 октября

Президент США Дональд Трамп, выписавшийся из больницы накануне, заявил во вторник, что чувствует себя отлично и надеется принять участие в дебатах с Джо Байденом 15 октября.
"Я надеюсь поучаствовать в дебатах в четверг вечером, 15 октября, в Майями. Это будет великолепно", - написал Трамп в твиттере.
Он добавил, что чувствует себя отлично.
В понедельник Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он три дня лечился от коронавируса COVID-19.
Накануне кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с президентом США Дональдом Трампом, если это будет безопасно. Ранее представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд сообщила, что Байден, если потребуется, в связи с болезнью Дональда Трампа согласен перенести намеченные на 15 октября вторые дебаты с ним.
Первый раунд состоялся 30 сентября.
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