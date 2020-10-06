Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года - гендиректор ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.
"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть", - сказал гендиректор ВОЗ на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 млн человек, из них выздоровели 26,9 млн человек, скончались - более1 млн.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Ряд других вакцин на данный момент находятся на последнем этапе клинических испытаний.
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