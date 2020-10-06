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06.10.2020 19:40

Главы МИД России и Ирана обеспокоены эскалацией в Карабахе

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф выразили обеспокоенность вовлечением в конфликт в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии и Ливии, сообщили на Смоленской площади.

Как сообщили в МИД России, Лавров и Зариф во вторник провели телефонный разговор

"Выражена серьезная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Констатирована безальтернативность дипломатического урегулирования, началом которого должно стать прекращение огня без предусловий", - отмечается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе разговора Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе.

"Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны-соседи Азербайджана и Армении. Условлено о поддержании дальнейших контактов", - сообщили в МИД России.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]