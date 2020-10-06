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СНГ 06.10.2020 19:57

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров

Депутаты парламента Киргизии на экстренном заседании во вторник проголосовали за назначение Садыра Жапарова премьер-министром Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Жогорку Кенеша.

"Депутаты проголосовали на назначение Жапарова новым премьер-министром", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что на заседании ранее депутаты согласились с отставкой премьер-министра Кубатбека Боронова.

По словам собеседника агентства, "в ближайшие дни, завтра - послезавтра, Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики".

По данным СМИ, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года, он родом из северной Иссык-Кульской области. В 2006 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет. Дважды избирался в парламент Киргизии, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания ГКНБ закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.

В ночь на вторник Жапаров был освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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