Азербайджан может занять часть Карабаха за месяц

Армия Азербайджана сможет за месяц занять часть Нагорного Карабаха, если международному сообществу не удастся остановить конфликт, считает бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Георгий Шпак.
"Я внимательно наблюдаю за этим конфликтом и оцениваю силы сторон. Азербайджан намного сильнее. Если учитывать помощь Азербайджану со стороны Турции, мне очень жаль армян", - сказал Шпак "Интерфаксу" во вторник.
"Весь Карабах Азербайджан не займет, но часть, на которую он претендует, займёт вне всякого сомнения. В течение месяца Азербайджан может свой план выполнить, если его не остановит международное сообщество", - сообщил бывший командующий ВДВ РФ.
"Давайте будем учитывать возможности азербайджанской армии, оказание ей помощи со стороны Турции. Надо учитывать, что армянская сторона не ожидала нападения, оно было внезапным. Все эти факты в сумме дают основания предполагать, что победа будет за Азербайджаном", - сказал Шпак.
"Международному сообществу надо немедленно принимать меры для прекращения боевых действий, иначе будет катастрофа", - заявил он.
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