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ТЭК 06.10.2020 20:32

EIA снизило прогноз цен на нефть на IV кв. и 2021г

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2020г с 11,4 млн б/с до 11,5 млн б/с, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,1 млн б/с.

Прогноз цены на нефть Brent на четвертый квартал снижен с $44/барр. до $42/барр. Прогноз цены на 2021 год снижен с $49/барр. до $47/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]