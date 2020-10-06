EIA снизило прогноз цен на нефть на IV кв. и 2021г

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2020г с 11,4 млн б/с до 11,5 млн б/с, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,1 млн б/с.

Прогноз цены на нефть Brent на четвертый квартал снижен с $44/барр. до $42/барр. Прогноз цены на 2021 год снижен с $49/барр. до $47/барр.