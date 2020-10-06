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Регион 06.10.2020 21:07

В Иране за сутки зарегистрировали более 4 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19

В Иране за последние сутки выявили коронавирус COVID-19 у 4151 человека, сообщает агентство "Ирна" со ссылкой на представителя иранского Минздрава Садат Лари.

По словам Лари, еще 227 иранцев скончались от COVID-19 за сутки, а 4,2 тыс. - в критическом состоянии. Из числа новых зараженных 2,1 тыс. человек госпитализированы.

Она уточнила, что в Иране уже провели более четырех миллионов тестов на коронавирус. Всего в Иране с начала пандемии выявили 479,8 тыс. заражений коронавирусом, но выздоровели после этого 394,8 тыс. человек. Скончались от заболеваний, вызванных COVID-19, более 27,4 тыс. человек.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 млн человек, из них выздоровели 26,9 млн человек, скончалось - более 1 млн.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]