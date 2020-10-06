В Иране за сутки зарегистрировали более 4 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19

В Иране за последние сутки выявили коронавирус COVID-19 у 4151 человека, сообщает агентство "Ирна" со ссылкой на представителя иранского Минздрава Садат Лари.
По словам Лари, еще 227 иранцев скончались от COVID-19 за сутки, а 4,2 тыс. - в критическом состоянии. Из числа новых зараженных 2,1 тыс. человек госпитализированы.
Она уточнила, что в Иране уже провели более четырех миллионов тестов на коронавирус. Всего в Иране с начала пандемии выявили 479,8 тыс. заражений коронавирусом, но выздоровели после этого 394,8 тыс. человек. Скончались от заболеваний, вызванных COVID-19, более 27,4 тыс. человек.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 35,8 млн человек, из них выздоровели 26,9 млн человек, скончалось - более 1 млн.
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