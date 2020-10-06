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Дальнее зарубежье 06.10.2020 22:15

ЕС есть и будет самым надежным партнером Украины - президент Евросовета Мишель

Президент Европейского Союза Шарль Мишель заявляет, что Европейский союз остается и будет оставаться самым большим и надежным партнером Украины.

Он заявил об этом на итоговой пресс-конференции, которая состоялась во вторник по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую Европейский союз придает отношениям с Украиной. ЕС - есть и будет оставаться наибольшим и самым надежным партнером", - подчеркнул Мишель.

Он заверил, что ЕС хочет углублять отношения с Украиной еще больше.

По словам Мишеля, в ходе саммита стороны обсудили три сферы отношений: COVID-19, Соглашение об ассоциации, повестку дня реформ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]