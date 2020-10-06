ЕС есть и будет самым надежным партнером Украины - президент Евросовета Мишель

Президент Европейского Союза Шарль Мишель заявляет, что Европейский союз остается и будет оставаться самым большим и надежным партнером Украины.
Он заявил об этом на итоговой пресс-конференции, которая состоялась во вторник по окончании саммита Украина-ЕС в Брюсселе.
"Это был первый физический саммит в Брюсселе со времени кризиса пандемии коронавируса. Это подчеркивает важность, которую Европейский союз придает отношениям с Украиной. ЕС - есть и будет оставаться наибольшим и самым надежным партнером", - подчеркнул Мишель.
Он заверил, что ЕС хочет углублять отношения с Украиной еще больше.
По словам Мишеля, в ходе саммита стороны обсудили три сферы отношений: COVID-19, Соглашение об ассоциации, повестку дня реформ.
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