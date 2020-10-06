Европейские рынки акций умеренно выросли после возвращения Трампа из больницы

Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повысились по итогам торгов во вторник на новостях о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, который в понедельник был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида после прохождения лечения от COVID-19 в течение трех дней.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,07% и составил 365,88 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,12%, германский DAX - 0,61%, французский CAC 40 - 0,48%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 поднялись на 0,85% и 1,44% соответственно.

Выписка Трампа из госпиталя оставляет вопросы как относительно его состояния, так и относительно его готовности соблюдать ограничения для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса в Белом доме, пишет Bloomberg.

Заражение Трампа коронавирусной инфекцией за месяц до президентских выборов потребовало отмены мероприятий, предусмотренных предвыборной кампанией, при том, что опросы общественного мнения показывают его отставание от демократа Джо Байдена.

Трейдеры также продолжают следить за судьбой нового пакета экономических стимулов в США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы Трампа решить этот вопрос.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

Тем временем председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью The Wall Street Journal отметила, что регулятор готов принять новые меры для содействия восстановлению экономики еврозоны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе опустить базовую процентную ставку по депозитам, уже находящуюся в отрицательной зоне

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны.

Рост показателя был зафиксирован четвертый месяц подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,6%, по данным Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали увеличения показателя на 2,5%.

Котировки акций австрийской машиностроительной компании Andritz AG подскочили на 7,6%, оказавшись в числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600, на фоне повышения их рейтинга и целевой стоимости аналитиками JPMorgan.

Акции Suez SA подорожали на 4,6%, после того как французский оператор коммунальных услуг Veolia Environnement SA сообщил о покупке 29,9% акций своего конкурента у Engie SA за 3,4 млрд евро, что может стать началом длительной и враждебной корпоративной битвы. Акции Veolia прибавляют в цене 0,7%, Engie - 1,3%.

Котировки Watches of Switzerland Group Ltd взлетели на 25,9%, так как британский ритейлер повысил годовой прогноз выручки и рентабельности, зафиксировав больший, чем ожидалось, рост продаж - на 18% - за первые десять недель второго финансового квартала.

Цена бумаг германского производителя спортивных товаров Puma SE снизилась на 1,1% на новостях о том, что французская Kering SA, владеющая известными модными брендами, продала 5,9% акций компании примерно за 655,6 млн евро.

Акции производителя компьютерной периферии Logitech International SA подешевели на 5,1% после сообщения Bloomberg о том, что Apple Inc. прекратила продажи беспроводных наушников и колонок конкурирующих компаний в преддверии вывода на рынок собственных аналогов.