Один человек погиб и 2 получили ранения в результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана - Генпрокуратура

Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Армении населенных пунктов в Тертерском районе Азербайджана, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"6 октября армянские военные начали интенсивный обстрел населенных пунктов Тертерского района. В результате один мирный мирных житель погиб, двое получили ранения. Раненые помещены в больницы", - подчеркивает Генпрокуратура, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков