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Карабахский конфликт 06.10.2020 22:49

Один человек погиб и 2 получили ранения в результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана - Генпрокуратура

Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Армении населенных пунктов в Тертерском районе Азербайджана, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"6 октября армянские военные начали интенсивный обстрел населенных пунктов Тертерского района. В результате один мирный мирных житель погиб, двое получили ранения. Раненые помещены в больницы", - подчеркивает Генпрокуратура, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ПОГИБШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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