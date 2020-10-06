Один человек погиб и 2 получили ранения в результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана - Генпрокуратура

Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Армении населенных пунктов в Тертерском районе Азербайджана, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
"6 октября армянские военные начали интенсивный обстрел населенных пунктов Тертерского района. В результате один мирный мирных житель погиб, двое получили ранения. Раненые помещены в больницы", - подчеркивает Генпрокуратура, передает "Интерфакс-Азербайджан".
"В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
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