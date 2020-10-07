Попытки Армении атаковать энергетическую инфраструктуру не удались - помощник президента Азербайджана

Армения запустила по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан ракету кассетного типа. Ракета упала на Евлахском участке в 10 метрах от трубопровода, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Более 300 осколков разлетелись вдоль трубопровода, сам трубопровод не пострадал. В настоящее время сотрудники Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) проводят соответствующие работы. Попытки атак по энергетической инфраструктуры, оставшейся в безысходном положении Армении, не увенчались успехом», - написал Гаджиев в своем Twitter аккаунте.

Б.Рустамбеков