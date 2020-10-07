Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.10.2020 09:05

Трамп назвал политическим ударом ужесточение требований FDA для вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп считает, что новые правила Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в отношении вакцины против COVID-19 являются еще одним политическим ударом, направленным против него.

"Новые правила Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов затрудняют ускоренное утверждение вакцин до дня выборов. Просто еще один политический удар!", - написал Трамп в своем твиттере.

Во вторник FDA опубликовало документы, в которых рекомендует фармацевтам, проводящим клинические испытания вакцины от COVID-19, следить за пациентами в течение как минимум двух месяцев, чтобы оценить потенциальные негативные последствия.

И только, предоставив данную информацию, разработчики могут подать заявку на ускоренное одобрение вакцины.

Отмечается, что Управление опубликовало рекомендации как информационные материалы для своего Консультативного комитета по вакцинам, а не как официальные рекомендации, которые потребовали бы одобрения со стороны Белого дома.

Ранее Белый дом запретил FDA публикацию официальных рекомендаций. В то же время газета New York Times сообщила в понедельник, что глава аппарата Белого дома Майк Медоуз поставил под сомнение необходимость такой меры.

Президент США неоднократно заявлял, что вакцина против COVID-19 может быть готова к дню выборов в США - 3 ноября. Однако рекомендации FDA делают это практически невозможным.

В США проходят клинические испытания нескольких вакцин против коронавируса, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВАКЦИНА, FDA


Похожие новости


Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера В Белом доме выявляют недавние контакты заразившегося COVID-19 Трампа Трамп сообщил, что у него и его супруги подтвержден COVID-19 Трамп отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране Сенатор США назвал "немыслимым и неприемлемым" отказ от мирного перехода власти

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]