Трамп назвал политическим ударом ужесточение требований FDA для вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп считает, что новые правила Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в отношении вакцины против COVID-19 являются еще одним политическим ударом, направленным против него.
"Новые правила Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов затрудняют ускоренное утверждение вакцин до дня выборов. Просто еще один политический удар!", - написал Трамп в своем твиттере.
Во вторник FDA опубликовало документы, в которых рекомендует фармацевтам, проводящим клинические испытания вакцины от COVID-19, следить за пациентами в течение как минимум двух месяцев, чтобы оценить потенциальные негативные последствия.
И только, предоставив данную информацию, разработчики могут подать заявку на ускоренное одобрение вакцины.
Отмечается, что Управление опубликовало рекомендации как информационные материалы для своего Консультативного комитета по вакцинам, а не как официальные рекомендации, которые потребовали бы одобрения со стороны Белого дома.
Ранее Белый дом запретил FDA публикацию официальных рекомендаций. В то же время газета New York Times сообщила в понедельник, что глава аппарата Белого дома Майк Медоуз поставил под сомнение необходимость такой меры.
Президент США неоднократно заявлял, что вакцина против COVID-19 может быть готова к дню выборов в США - 3 ноября. Однако рекомендации FDA делают это практически невозможным.
В США проходят клинические испытания нескольких вакцин против коронавируса, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca.
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