В рамках визита Зеленского в Лондон планируется подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетит с официальным визитом Великобританию.
"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - сообщила ранее пресс-служба главы Украины.
Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского и супруги герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржы и встреча с британскими инвесторами.
Накануне Зеленский принял участие в саммите Украина-ЕС в Брюсселе.
Азербайджанская армия имеет полное преимущество над противником в Джабраильском направлении – Минобороны
Ракетные удары Армении по стратегическим объектам Азербайджана подтвердили агрессивный характер ее новой военной доктрины – Гаджиев
Азербайджанская армия в ходе ночных боев в Карабахе продолжала операцию по развитию наступления - Минобороны
Нефтепровод БТД продолжает работу в нормальном режиме, несмотря на попытку ракетного удара ВС Армении – SOCAR
Нефть дешевеет после уверенного двухдневного роста, Brent - $42,03 за баррель
Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 48 тыс., инфицированных - более 35,7 млн человек - университет Хопкинса
Лауреатами Нобелевской премии по физике 2020 года стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез за изучение Вселенной
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Ссылки на переводы в Фонд помощи Вооруженным Силам
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана
Поддержать армию сейчас можно с помощью приложения «Mobil Şöbə!»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы