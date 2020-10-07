В рамках визита Зеленского в Лондон планируется подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетит с официальным визитом Великобританию.

"Запланированы переговоры главы государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - сообщила ранее пресс-служба главы Украины.

Также запланировано подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленского и супруги герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржы и встреча с британскими инвесторами.

Накануне Зеленский принял участие в саммите Украина-ЕС в Брюсселе.