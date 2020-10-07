Власти Бишкека назначили нового мэра

В столице Киргизии вновь сменился мэр, временно исполнять обязанности будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, сообщили "Интерфаксу" в среду в мэрии Бишкека.
"Координационный совет по урегулированию ситуации в Бишкеке принял решение возложить обязанности градоначальника на Алмаза Бакетаева", - сообщил собеседник агентства.
По словам советника мэра Бишкека Гули Алмамбетовой, все городские службы работают бесперебойно, несмотря на попытки захватить объекты.
"Вчера была попытка захватить "Бишкекводоканал", коллектив смог отстоять предприятие. Все решения должны приниматься в правовом русле и в рамках законодательства страны. В связи с этим, мобилизованы внутренние силы для охраны ведомств", - сказала Алмамбетова.
Накануне мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию после того, как здание муниципалитета захватили протестующие. "Народным мэром" себя объявил Жоошбек Коеналиев.
После массовых протестов сторонников партий, оппозиционных президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, начавшихся вечером в минувший понедельник, Центральная избирательная комиссии страны отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября. Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое русло.
В ночь на вторник протестующие освободили из СИЗО бывшего экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других оппозиционных Жээнбекову политиков.
Сообщалось, что протестующие захватили здание парламента и офиса президента в Бишкеке, здания мэрии и правительства.
По данным Минздрава, в ходе беспорядков один человек от полученных травм скончался, среди пострадавших - около 800 человек.
Сторонники Атамбаева из Социал-демократической партии Киргизии во вторник заявили о смене власти в стране. В Бишкеке был создан Координационный совет оппозиции.
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