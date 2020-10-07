Завершение строительства новых газотранспортных мощностей в Болгарии, по которым газ из России через Турцию должен прийти в Сербию и далее, затянулось более чем на полгода.
Если в февральском меморандуме евробондов "Газпрома" завершение строительства перемычки ожидалось в первом полугодии 2020 года, то в новом (октябрьском) завершение ожидается к концу 2020 года, пишет "Газпром" со ссылкой на обещания болгарской стороны.
Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.
Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.
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