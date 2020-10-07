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Здравоохранение 07.10.2020 09:21

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 48 тыс., инфицированных - более 35,7 млн человек - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 среды достигло 1 млн 48 тыс. 742, увеличившись за сутки на 5 тыс. 681 человека, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро вторника число инфицированных в мире составило 35 млн 733 тыс. 340 против 35 млн 414 тыс. 612 сутками ранее, излечились почти 24,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число больных с коронавирусом в мире с начала пандемии уже превысило 36 млн на 46 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 500 тыс. 964 заразившихся, скончались 210 тыс. 886 человек, вылечились более 2 млн 95 тыс.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где, по данным Минздрава страны, на утро среды зафиксировано 6 млн 757 тыс. 131 заболевших при 104 тыс. 555 случаях летального исхода и 5,74 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 969 тыс. 141, умерли 147 тыс. 494, вылечены 4,43 млн.

По данным портала Worldometer коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро понедельника 135,3 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умер 651 человек, Индии - 76, Бразилии - 693.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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