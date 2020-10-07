Нефть дешевеет после уверенного двухдневного роста, Brent - $42,03 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются, продемонстрировав уверенный рост по итогам двух предыдущих торговых сессий.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 в среду составляет $42,03 за баррель, что на $0,62 (1,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,36 (3,3%), до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,94 за баррель, что на $0,73 (1,79%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $1,45 (3,7%) - до $40,67 за баррель. Днем ранее их рост составил 5,9%.
Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.
По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.
Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.
Инвесторы продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Во вторник президент страны Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов.
Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.
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