Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 октября ЦБА установил 1,9947 манат/1EUR (6 октября - 2,004 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 октября установил 0,0217 манат/1RUB (6 октября - 0,0218 манат/1RUB).

А.Мамедов