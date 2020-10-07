Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 07.10.2020 09:46

Ракетные удары Армении по стратегическим объектам Азербайджана подтвердили агрессивный характер ее новой военной доктрины – Гаджиев

Последние ракетные удары ВС Армении по стратегическим инфраструктурным объектам Азербайджана в очередной раз подтверждают агрессивный характер новой армянской военной доктрины, считает помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«До обострения ситуации на линии соприкосновения Армения открыто угрожала энергетической инфраструктуре Азербайджана и Мингячевирскому водохранилищу ракетными ударами. Недавние ракетные удары Армении (по этим объектам – ИФ) подтвердили столь агрессивный характер ее военной доктрины», - написал Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщалось ранее, 4 октября ВС Армении организовали ракетную атаку на промышленный город Мингечевир, где находятся основная электростанция и водохранилище. Армения выпустила по Мингечевиру 4 ракеты ближнего радиуса действия «Точка У».

Накануне, ВС Армении запустили по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан ракету кассетного типа. Ракета упала на Евлахском участке в 10 метрах от трубопровода. Более 300 осколков разлетелись вдоль трубопровода, сам трубопровод не пострадал и в настоящее время работает в нормальном режиме.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, УДАРЫ


Похожие новости


В результате армянских обстрелов ограничено газоснабжение ряда населенных пунктов Азербайджана – Минэнерго

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]