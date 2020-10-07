Ракетные удары Армении по стратегическим объектам Азербайджана подтвердили агрессивный характер ее новой военной доктрины – Гаджиев

Последние ракетные удары ВС Армении по стратегическим инфраструктурным объектам Азербайджана в очередной раз подтверждают агрессивный характер новой армянской военной доктрины, считает помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«До обострения ситуации на линии соприкосновения Армения открыто угрожала энергетической инфраструктуре Азербайджана и Мингячевирскому водохранилищу ракетными ударами. Недавние ракетные удары Армении (по этим объектам – ИФ) подтвердили столь агрессивный характер ее военной доктрины», - написал Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщалось ранее, 4 октября ВС Армении организовали ракетную атаку на промышленный город Мингечевир, где находятся основная электростанция и водохранилище. Армения выпустила по Мингечевиру 4 ракеты ближнего радиуса действия «Точка У».

Накануне, ВС Армении запустили по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан ракету кассетного типа. Ракета упала на Евлахском участке в 10 метрах от трубопровода. Более 300 осколков разлетелись вдоль трубопровода, сам трубопровод не пострадал и в настоящее время работает в нормальном режиме.

А.Мамедов