Азербайджанская армия имеет полное преимущество над противником в Джабраильском направлении – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана, что ВС имеют полное преимущество над противников в Джабраильском направлении фронта.

«Министерство обороны Армении в очередной раз распространило дезинформацию о том, что якобы азербайджанская армия несет потери в Джабраильском направлении фронта. Официально заявляем, что контрнаступление азербайджанской армии в этом направлении успешно продолжается и мы имеем полное преимущество над противником», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении от армянской оккупации города Джабраил и до 20 сел района.

Р.Ахмедов