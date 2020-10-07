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Карабахский конфликт 07.10.2020 10:08

Азербайджанская армия имеет полное преимущество над противником в Джабраильском направлении – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана, что ВС имеют полное преимущество над противников в Джабраильском направлении фронта.

«Министерство обороны Армении в очередной раз распространило дезинформацию о том, что якобы азербайджанская армия несет потери в Джабраильском направлении фронта. Официально заявляем, что контрнаступление азербайджанской армии в этом направлении успешно продолжается и мы имеем полное преимущество над противником», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении от армянской оккупации города Джабраил и до 20 сел района.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]