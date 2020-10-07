В Берлине начинается процесс по делу об убийстве в Тиргартене, в котором обвиняется россиянин

Процесс по громкому делу об убийстве в Тиргартене начинается в Берлине в среду, говорится в расписании берлинского суда.
Убийство произошло летом 2019 года в берлинском районе Тиргартен, был убит Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве обвиняется гражданин России. Немецкие СМИ называют два его имени - Вадим Красиков и Вадим Соколов.
Как считают в генпрокуратуре ФРГ, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К." По мнению генпрокуратуры, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста.
Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия в 2019 году объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.
В настоящее время запланировано 25 заседаний суда, как ожидается, они продлятся как минимум до 27 января 2021 года.
В июне 2020 года посла России в Германии Сергея Нечаева приглашали в МИД ФРГ для беседы, приглашение было сделано после того, как генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес задержанного гражданина России. Официальный Берлин неоднократно заявлял, что сохраняет за собой право принять новые ограничительные меры по отношению к РФ в связи с этим убийством, но поспешных решений не будет - необходимо посмотреть, как будет развиваться судебный процесс.
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