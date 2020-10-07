Путин обеспокоен событиями в Киргизии, надеется на мирный исход и восстановление политического процесса

В России обеспокоены происходящими в Киргизии событиями и надеются на восстановление там мирных демократических процессов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими - не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдётся мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс", - заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).
Он отметил, что это должно произойти "как можно быстрее".
"Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, и у нас большой объём совместной работы. Мы оказываем Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитовых средств, во вхождении в пространство ЕАЭС", - сказал Путин.
В Москве рассчитывают, повторил Путин, что все внутриполитические процессы, которые наблюдаются в этой стране сегодня, "закончатся быстро и без каких-либо потерь".
ТУРЦИЯ, КАК ВЕЛИКАЯ СТРАНА И СОСЕД АЗЕРБАЙДЖАНА, ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ МИССИИ ПО ОКОНЧАНИИ АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В КАРАБАХЕ - ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА
АЗЕРБАЙДЖАН НЕ ПЕРЕХОДИТ НА ТЕРРИТОРИЮ АРМЕНИИ, НЕ НАНОСИТ ПО НЕЙ УДАРОВ - АЛИЕВ
КАК ТОЛЬКО АРМЕНИЯ ДАСТ СОГЛАСИЕ НА ВЫВОД ВОЙСК С ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЕ СТОРОНЫ БЫСТРО МОГУТ ПРИЙТИ К СОГЛАШЕНИЮ - АЛИЕВ
UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты
Азербайджан в сентябре выполнил сделку ОПЕК+ на 101,5% - Минэнерго
Boeing из-за COVID-19 ухудшил прогноз мирового спроса на гражданские самолеты
Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование
Apple проведет презентацию 13 октября, аналитики ждут iPhone с поддержкой 5G
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
Ссылки на переводы в Фонд помощи Вооруженным Силам
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы