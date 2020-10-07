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СНГ 07.10.2020 14:21

Путин обеспокоен событиями в Киргизии, надеется на мирный исход и восстановление политического процесса

В России обеспокоены происходящими в Киргизии событиями и надеются на восстановление там мирных демократических процессов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими - не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ. И то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдётся мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс", - заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что это должно произойти "как можно быстрее".

"Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, и у нас большой объём совместной работы. Мы оказываем Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитовых средств, во вхождении в пространство ЕАЭС", - сказал Путин.

В Москве рассчитывают, повторил Путин, что все внутриполитические процессы, которые наблюдаются в этой стране сегодня, "закончатся быстро и без каких-либо потерь".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]