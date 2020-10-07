Премьер Камбоджи опроверг информацию, что базой ВМС в Сиамском заливе может пользоваться только Китай

КНР не будет пользоваться исключительным правом доступа к военно-морской базе Камбоджи "Реам" в Сиамском заливе, корабли других стран также могут заходить туда, заявил в среду премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

"Другие страны также могут просить разрешение швартовать там свои корабли, дозаправляться или проводить совместные учения с Камбоджей", - приводят его слова западные СМИ.

СМИ уточняют, что база "Реам" обеспечивает беспрепятственный доступ к Южно-Китайское море, где Китай и ряд других стран региона ведут территориальные споры.

В прошлом году американские СМИ сообщали, что КНР и Камбоджа заключили секретное соглашение, предоставляющее Китаю эксклюзивные права на использование базы "Реам". Однако в июне власти Камбоджи опровергли наличие подобных договоренностей, а Хун Сен указывал, что камбоджийская конституция запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны.

Однако, напоминают СМИ, в последние годы Камбоджа дистанцировалась от США после критики Вашингтона в адрес правительства из-за допущенных им, по версии США, злоупотреблений своими полномочиями.