Путин заявил о готовности России работать с любым президентом, которого выберет народ США

Россия будет готова работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в среду.