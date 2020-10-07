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СНГ 07.10.2020 15:03

Путин заявил о готовности России работать с любым президентом, которого выберет народ США

Россия будет готова работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ", - сказал Путин в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ВЫБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]